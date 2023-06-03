Netflix'in en yeni hayatta kalma realite dizisi Siren: Adadaki En Güçlü Kadın (Siren: Survive the Island), tüm kadınların tehlikeli mücadelelerde yarıştığı ve ıssız bir adada hayatta kalmak için savaştığı bir oyuncu kadrosunu konu alan heyecan verici bir Kore dizisi.
Siren: Adadaki En Güçlü Kadın konusu nedir?
Survivor , Alone ve hatta son Netflix dizisi Outlast gibi şovlardan hoşlanıyorsanız , Siren: Adadaki En Güçlü Kadın, izleme listenizdeki bir sonraki seçenek olmalıdır. Altı takım, diğer takımların üslerinden bayrakları ele geçirmeye çalışırken kendi gizli üslerini korumak da dahil olmak üzere, tek parça deneyiminden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. 24 yarışmacının her birinin de kişisel bir bayrağı vardır ve birini kaybederlerse yedek kulübesine alınırlar, bu da takımlarının bir takım arkadaşını geride bırakacağı anlamına gelir.
Bu şovda takip edilecek kaç oyuncu olduğu göz önüne alındığında, kafanın karışması veya hangi kişinin hangi takımda olduğunu unutmak kolay olabilir. Aşağıda, tüm katılımcıların tam olarak kim olduğunu öğrenebilirsiniz!
Siren: Adadaki En Güçlü Kadın oyuncu kadrosu
Gösteride dört kişilik altı takıma bölünmüş toplam 24 yarışmacı yer alıyor. Her takım, itfaiyeciler, askerler, polis ve daha fazlası gibi farklı bir işi temsil eder.
Takım İtfaiyecisi
Lider : Kim Hyeon-ah
Jung Min-seon
Lim Hyeon-ji
Kim Ji Hye
Takım Polisi
Lider : Kim Hye-ri
Kim Hae-young
Lee Seul
Seo Jung-ha
Takım Muhafızı
Lider : Lee Su-ryeon
Hwang Su Hyun
Lee Eun-jin
Lee Ji Hyun
Takım Askeri
Lider : Kim Bom-eun
Kang Eun-mi
Lee Hyun-seon
Kim Na-eun
Takım Sporcusu
Lider : Kim Hee-jeong
Kim Seong-yeon
Kim Min-sun
Kim Eunbyul
Takım Dublörü
Lider : Kim Kyung-ae
TBA (Netflix çevirilerinden bazıları eksikti, bu nedenle maalesef diğer ekip üyelerinin adlarını henüz bilmiyoruz!)
TBA
TBA
Siren: Adadaki En Güçlü Kadın artık Netflix'te yayınlanıyor.