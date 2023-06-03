Netflix'in en yeni hayatta kalma realite dizisi Siren: Adadaki En Güçlü Kadın (Siren: Survive the Island), tüm kadınların tehlikeli mücadelelerde yarıştığı ve ıssız bir adada hayatta kalmak için savaştığı bir oyuncu kadrosunu konu alan heyecan verici bir Kore dizisi.

Siren: Adadaki En Güçlü Kadın konusu nedir?

Survivor , Alone ve hatta son Netflix dizisi Outlast gibi şovlardan hoşlanıyorsanız , Siren: Adadaki En Güçlü Kadın, izleme listenizdeki bir sonraki seçenek olmalıdır. Altı takım, diğer takımların üslerinden bayrakları ele geçirmeye çalışırken kendi gizli üslerini korumak da dahil olmak üzere, tek parça deneyiminden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. 24 yarışmacının her birinin de kişisel bir bayrağı vardır ve birini kaybederlerse yedek kulübesine alınırlar, bu da takımlarının bir takım arkadaşını geride bırakacağı anlamına gelir.

Bu şovda takip edilecek kaç oyuncu olduğu göz önüne alındığında, kafanın karışması veya hangi kişinin hangi takımda olduğunu unutmak kolay olabilir. Aşağıda, tüm katılımcıların tam olarak kim olduğunu öğrenebilirsiniz!

Siren: Adadaki En Güçlü Kadın oyuncu kadrosu

Gösteride dört kişilik altı takıma bölünmüş toplam 24 yarışmacı yer alıyor. Her takım, itfaiyeciler, askerler, polis ve daha fazlası gibi farklı bir işi temsil eder.

Takım İtfaiyecisi

Lider : Kim Hyeon-ah

Jung Min-seon

Lim Hyeon-ji

Kim Ji Hye

Takım Polisi

Lider : Kim Hye-ri

Kim Hae-young

Lee Seul

Seo Jung-ha

Takım Muhafızı

Lider : Lee Su-ryeon

Hwang Su Hyun

Lee Eun-jin

Lee Ji Hyun

Takım Askeri

Lider : Kim Bom-eun

Kang Eun-mi

Lee Hyun-seon

Kim Na-eun

Takım Sporcusu

Lider : Kim Hee-jeong

Kim Seong-yeon

Kim Min-sun

Kim Eunbyul

Takım Dublörü

Lider : Kim Kyung-ae

TBA (Netflix çevirilerinden bazıları eksikti, bu nedenle maalesef diğer ekip üyelerinin adlarını henüz bilmiyoruz!)

TBA

TBA

Siren: Adadaki En Güçlü Kadın artık Netflix'te yayınlanıyor.