Bahadır Tatlıöz’ün unutulmaz şarkılarının akustik versiyonları Sony Music Türkiye etiketiyle her hafta dinleyicileriyle buluşuyor.

İlk olarak geçtiğimiz hafta; ''Beni Yak''ın akustik versiyonunu yayınlayan ''Bahadır Tatlıöz'' bu hafta da ''Benim Değil (Akustik)'' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Yıllar sonra sevilen şarkılarının akustikleri için piyanosunun başına geçen sanatçının akustik videoları kısa sürede çok sevilerek büyük beğeni topladı.

Şarkının video klibi Bahadır Tatlıöz ve müzisyen arkadaşlarının performansları eşliğinde Canavar Stüdyo’da kaydedilirken, klibin yönetmenliğini de Bahadır Tatlıöz üstlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ