Sır hakkında konuşmak önemli değildir, önemlisi sır yolunu, yoldaki engelleri, sır yolundan çıkmamak için kullanılacak araçları konuşmaktır. Sır yolunda doğru yönde gittiğinizden emin olmak için yolda karşılaşacağınız işaretlerin farkında olmak gerekir.

Sırla ilgili yorumlar sırra erişmek için yeterli değildir. Sırra erişmek için doğru yola ihtiyaç vardır. Sır yolunda ilerlemek için düz yazıyı tercih eden zihni bırakıp şiiri tercih eden sezgiye yönelmek gerekir.

Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan "Sırrı Algılama Sanatı" Değişim Programı sayesinde sırrın içinizde filizlendiğine tanık olacaksınız.

"Sırrı Algılama Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada sırrın nasıl algılanabileceği ile

ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Bir insanın sırla ve varoluşla ilgili anlayışı ne kadar derinleşirse, varoluş da o kadar sır dolu o kadar gizemli hale gelir. Zihin, sırra karşıdır, kalp ise sırrın yanındadır. Zihin sırrı çözmeye, kalp ise yaşamaya çalışır. O yüzden sır yolunu algılamak için kalp ve sezgi düzeyine erişmek gerekir. Ancak o zaman insan mutlu, huzurlu ve aşk dolu yaşar.