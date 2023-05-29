Sipsi, geleneksel bir Türk üflemeli çalgıdır. Genellikle kamış veya metal borudan yapılmış olan bu enstrüman, üflemeli bir nefesli çalgıdır. Sipsi'nin üzerinde birkaç delik bulunur ve çalarken parmaklarla bu delikler kapatılarak farklı notalar elde edilir.

Sipsi neyden yapılır?

Sipsi'nin yapısı oldukça basittir. Tipik olarak 20-30 cm uzunluğunda ve yaklaşık 1 cm çapındadır. Geleneksel sipsiler genellikle kamıştan yapılmışken, günümüzde metal veya plastik malzemelerden üretilen sipsiler de bulunmaktadır. Kamış sipsiler, daha doğal bir ses elde etmek için tercih edilirken, metal veya plastik sipsiler daha dayanıklı olabilir.

Sipsi hangii müzik dalında kullanılır?

Sipsi, Türk halk müziği ve özellikle Türk halk dansları için kullanılan bir enstrümandır. Halk oyunlarında sıklıkla kullanılan bir ritim enstrümanı olarak da görev yapar. Sipsi, özellikle zeybek, horon, halay gibi dansların müziğini oluşturmak için kullanılır.

2023 Güncel Sipsi fiyatı

Sipsinin fiyatı, malzeme kalitesi, işçilik ve marka gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle uygun fiyatlı bir enstrüman olarak kabul edilir, ancak fiyatlar markaya ve kaliteye göre değişiklik gösterebilir. Sipsi fiyatları genellikle 350TL ile 600 TL arasında değişebilir. Ancak, belirttiğim fiyatlar genel bir aralıktır ve piyasa koşullarına, markalara ve satıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi