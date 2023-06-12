Kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası zarar oluşan yol, köprü ve menfezlerde onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde Babaçay, Bakırlı, Köseyakası, Yemişen, Dedeağaç ve Bahçeli köylerinin yollarında onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde grup yollarındaki onarım çalışmaları da devam ediyor.

Ayancık Kaymakamı Recep Hasar ve Türkeli Kaymakamı Gökhan Karaçay çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.