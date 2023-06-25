Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Sinop ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sinop Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Sinop / Merkez / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 414,64 7,51 6,61 Sinop / Merkez / Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 374,25 14,87 14,94 Sinop / Boyabat / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 356,66 18,83 18,77 Sinop / Boyabat / Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 258,54 55,41 57,38

Sinop / Merkez / Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 252,34 58,89 56,47 Sinop / Merkez / Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 224,28 76,97 91,47 Sinop / Merkez / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 214,13 83,96 – Sinop / Merkez / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 177,05 98,91 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.