SINIRLI SORUMLU BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN

İSTANBUL ANADOLU EĞİTİM KOOPERATİFİ’NDEN

Kooperatifimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2023 Pazar günü Saat 11:00’ da Koşan Kaplumbağa Anaokulu Caferağa Mah. Emin Onat Sokak no:11-1 Moda -Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantı 04.06.2023 Pazar günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Yönetim kurulundan duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2- Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3- 2022 Yılı YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4- 2022 Yılı DENETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

5- 2022 Yılı Bilanço, Envanter ve Gelir /Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması,

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

7- Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu , Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

8- Kooperatif üyelik bedeli ve aylık aidat tutarlarının değerlendirilmesi ve güncellenmesi,

9- 2023 Yılı Tahmini Bütçenin hazırlanması, okunması, Müzakeresi, Oylanması ve karara bağlanması,

10- Dilek ve temenniler,

11- Kapanış