SINIRLI SORUMLU BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN
İSTANBUL ANADOLU EĞİTİM KOOPERATİFİ’NDEN

    Kooperatifimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2023 Pazar günü Saat 11:00’ da Koşan Kaplumbağa Anaokulu Caferağa Mah. Emin Onat Sokak no:11-1 Moda -Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantı 04.06.2023 Pazar günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündem ile yapılacaktır.

    Yönetim kurulundan duyurulur.

GÜNDEM:
1-    Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2-    Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3-    2022 Yılı YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4-    2022 Yılı DENETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
5-    2022 Yılı Bilanço, Envanter ve Gelir /Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması,
6-    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7-    Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu , Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
8- Kooperatif üyelik bedeli ve aylık aidat tutarlarının değerlendirilmesi ve güncellenmesi,
9-    2023 Yılı Tahmini Bütçenin hazırlanması, okunması, Müzakeresi, Oylanması ve karara bağlanması,
10-    Dilek ve temenniler,
11-    Kapanış

#ilangovtr Basın No:  Kooperatif