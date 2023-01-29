Podcast yapım şirketi Podbee Media, Pelin Dilara Çolak nam-ı diğer Dilozof ile önemli bir içerik projesine imza attı. Asya’nın farklı destinasyonlarında üç ay boyunca felsefenin izinin sürüleceği yapımda Pelin tek başına yapacağı bu gezide; felsefenin farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde nasıl ele alındığını, bu felsefelerin yaklaşımlarını dinleyicileri ve izleyicileri ile deneyimleyecek ve gözlemleyecek.

4 Kıtada Felsefenin İzinden Gidecek

Pelin Dilara Çolak kendi cümleleri ile felsefenin izindeki yolculuk motivasyonunu şu şekilde anlatıyor; insan, hayatında en azından bir kez, bildiği her şeyden şüphe etmeli... diye yazar Rene Descartes başyapıtı Meditasyonlar'da. Benim dünya sandığım tek perspektifli kurgunun ötesinde kalan dünyanın öteki hallerine duyduğum merak içimi kemirmeye başladı; Asya'da, Uzak Doğu'da, Anadolu'da, Kuzey Afrika'da veya Orta ve Güney Amerika'da var olmak ne anlama geliyor? Varlığı, ölümü ve yaşamı nasıl deneyimliyorlar?

O yüzden Descartes'in fısıltısına kulak asıp doktora araştırması beni başka hiçbir yöne bakamayacak kadar durduğum yerde derinleşmeye çekmeden önce genişlemeye karar verdim. Hem fiziksel hem zihinsel olarak yola koyulacak Asya'dan başlayarak 4 kıta, 5 ayrı serüvende farklı kültürlerin varlık ve yaşam felsefelerini anlamaya çalışacağım. İlk durak olan Asya'da olacak Hinduizm, Budizm ve Zen'i olabildiğince deneyimledikten sonra Ortadoğu, Kuzey Afrika'ya, sonrasında Orta ve Güney Amerika'ya geçeceğim. Bu süreçte dış görü olarak Youtube kanalımda her ay 2 belgesel videosu, iç görü olarak ise elimdeki ses kayıt cihazıyla sürekli kaydettiğim podcast bölümleri ve sonrasında bir kitap olmasını hayal ettiğim seyahatname tadında felsefi denemeler olacak. Tam olarak ne kadar süreceğinden emin değilim ama 1 seneyi aşacağı kesin. Fakat zamanın hesap kitabını yapmıyorum, nitekim hayatının bir ya da birkaç senesini geçirmenin daha felsefi bir yolunu bilmiyorum. Podbee Media ile ortak yapımcı olduğumuz bu yolculuğun ilk durağı Asya'da Hinduizm, Budizm ve Zen'i olabildiğince deneyimleyeceğim maceramız başladı.

Podbee Media İçerik Geliştirme Direktörü Şevval Balkan da şu şekilde ekliyor,

“Proje aslında Eylül 2022’de yayına aldığımız Dilozof ile Dünyaya Fırlatıldık podcast serimizi tasarlarken bölüm kayıtlarını aldığımız süreçte ortaya çıktı. İçeriği düşlerken sevgili Dilara ile birbirimize dinleyicilerimize felsefi bir içerikte nasıl farklı bir deneyim yaşatabiliriz sorusunu sorduk. Bir gezinin elbette görünen kısmı olduğu kadar kocaman ve bilinmez bir içgörü kısmı olduğunun farkına vardık. Bu içgörünün temelinde meraklı ve çalışkan gezginimiz Dilara’nın adımları ve hisleri var. Gizemli şehirler ve onların felsefesini böyle bir ses dünyasında keşfedeceğiz. Bu bizler için de yeni bir tarz. Repertuarımızda daha önce bulunmayan bir format, ne mutlu ki yarattığımız her içerikte dinleyicilerimizin bizden beklentilerini arttırdığımızı görüyoruz. Ayrıca yaratıcılarımız da kendi ürettikleri içeriklerin üzerine koymak istiyorlar, yeni ilhamlarla projeler geliştiriyorlar. Bu noktada biz de bir yapım şirketi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek yaratıcılarımızı destekliyoruz. Dilara’nın bu tecrübesinde ortak yapımcı olarak bu maceranın bir parçası olmamız ve dinleyicilerimizi de bu yolculuğa ortak etmemiz bizim için son derece heyecan verici. Projenin YouTube içeriklerinin de olacak olmasının ülkemizde Podcast mecrasının büyümesine ve yeni dinleyicilerle buluşmamıza da değerli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”