1-Esaretin Bedeli

1994 yapımı Frank Darabont’un yönettiği Esaretin Bedeli filmi ımdb puanı 9.3 olan Dünya'nın en yüksek ımdb puanına ulaşmış Amerikan yapımı dram filmidir. Suçsuz yere hapiste yatan bir adamın hikayesini anlatmaktadır.

2-Yeşil Yol

1999 yapımı Frank Darabont’un yönettiği Yeşil Yol filmi, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Amerikan yapımı dram filmi olan Yeşil Yol, Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin ımdb puanı ise 8.6 olarak belirlenmiştir.

3- Er Ryan’ı Kurtarmak

1997 yapımı Steven Spielberg’in yönettiği Er Ryan’ı Kurtarmak filmi, 2. Dünya Savaşı’nda üç oğlununda ölüm haberini alan bir annenin dördüncü oğlunun savaştan sağ salim bir şekilde dönmesi için yakarışlarını anlatır. Annenin feryadını başkan duyar ve ne pahasına olursa olsun annenin dördüncü oğlu olan James Ryan'ın kurtarılması için talimat verir. Amerikan yapımı dram-savaş filmi olan Er Ryan’ı Kurtarmak filminin ımdb puanı ise 8.5 olarak belirlenmiştir.

4-Schindler'in Listesi

1994 yapımı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırmaya başlaması ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alan film yönetmene 7 dalda Oscar kazandırmıştır.Filmin Imdb puanı 8.9 olarak belirlenmiştir.

5- Direniş

2008 yapımı Direniş filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Üç Yahudi kardeş hayatta kalabilmek için Nazi işgali altında bulunan Polonya’dan kaçmaya karar veren ve kendilerine seçtikleri ilk evleri uçsuz bucaksız bir orman olan ve burada bulunan Ruslarla birlikte kendilerine yeni yaşam alanları yaratan kardeşlerin hayatını anlatan Amerikan yapımı savaş filminin imdb puanı 7.1 olarak belirlenmiştir.

6-Piyanist

2002 yapımı Piyanist filmi günümüzde gerçek bir klasik haline gelmiştir. Polonyalı ünlü bir piyanist olan Wladyslaq Szpilman'ın anılarını anlattığı aynı isimli romandan beyaz perdeye uyarlanan film, Nazi işgalindeki Polonya'da geçmektedir. Filmde esir kampına düşmekten kurtulan ünlü piyanistin hayatta kalma mücadelesi konu edilir. Roman Polanski’nin dramatik ve biyografik savaş filmi Piyanist’in imdb puanı 8.5 olarak belirlenmiştir.

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