- Alfred Hitchcock - "Psycho," "Vertigo," "Rear Window" gibi klasiklerle tanınan İngiliz-Amerikan yönetmen ve gerilim filmlerinin ustası.
- Stanley Kubrick - "2001: A Space Odyssey," "A Clockwork Orange," "The Shining" gibi deneysel ve etkileyici filmlere imza atan Amerikalı yönetmen.
- Orson Welles - "Citizen Kane" ile sinema tarihine damga vuran, aynı zamanda "Touch of Evil" ve "The Third Man" gibi filmleri yöneten Amerikalı yönetmen.
- Akira Kurosawa - Japon sinemasının devlerinden olan Kurosawa, "Rashomon," "Seven Samurai," "Yojimbo" gibi kült filmleri yönetti.
- Ingmar Bergman - İsveçli yönetmen Bergman, "The Seventh Seal," "Wild Strawberries," "Persona" gibi derin düşündüren filmleriyle tanınır.
- Federico Fellini - İtalyan yönetmen Fellini, "La Dolce Vita," "8½," "Amarcord" gibi eserleriyle dünya sinemasında önemli bir yere sahiptir.
- Martin Scorsese - "Taxi Driver," "Raging Bull," "Goodfellas," "The Departed" gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Amerikalı yönetmen.
- Francis Ford Coppola - "The Godfather" serisi ve "Apocalypse Now" gibi epik filmleri yöneten Amerikalı yönetmen.
- Steven Spielberg - "Jaws," "E.T.," "Saving Private Ryan," "Schindler's List" gibi popüler ve başarılı filmleri yöneten Amerikalı yönetmen.
- Jean-Luc Godard - Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden olan Godard, "Breathless," "Contempt," "Pierrot le Fou" gibi filmleri yönetti.
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