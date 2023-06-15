Artan fiyatlarla birlikle sanatseverlerin en çok arattığı konulardan birisi de sinema bileti fiyatları oldu.
Öğrenci Sinema Bileti 70 TL
Tam Sinema Bileti 75 TL
VIP Gold Class Sinema Bileti 120 TL
VIP Gold Class Öğrenci Bileti 100 TL
3D Öğrenci Bileti 75 TL
3D Tam Bileti 85 TL
4DX Öğrenci Bilet 90 TL
4DX Tam 3D Bilet 100 TL
Cinemaximum Bilet Fiyatları
Paribu Cineverse 2D Tam Bilet 70 TL – 95 TL
Paribu Cineverse 2D Öğrenci Bilet 65 – 90 TL
Paribu Cineverse 3D Tam Bilet 80 – 125 TL
Paribu Cineverse 3D Öğrenci Bilet 70 – 115 TL
Sinema Bileti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Sinema biletlerinde fiyat indirimlerini mutlaka kontrol edin.
Halk günlerini kontrol ederek tasarruf yapabilirsiniz. Çünkü halk günlerinde sinema bilet fiyatı oldukça uygundur.
Sinema biletini nereden alacağınız da önemlidir. İnternetten bilet alırken güvenli alışveriş adımlarını izleyin.
Cinemaximum hangi gün indirimli?
Cinemaximum, Pazartesi ve Çarşamba günleri indirimlidir.
Kaynak: EYÜP ÇOŞKUN