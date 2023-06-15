Artan fiyatlarla birlikle sanatseverlerin en çok arattığı konulardan birisi de sinema bileti fiyatları oldu.

Öğrenci Sinema Bileti 70 TL

Tam Sinema Bileti 75 TL

VIP Gold Class Sinema Bileti 120 TL

VIP Gold Class Öğrenci Bileti 100 TL

3D Öğrenci Bileti 75 TL

3D Tam Bileti 85 TL

4DX Öğrenci Bilet 90 TL

4DX Tam 3D Bilet 100 TL

Cinemaximum Bilet Fiyatları

Paribu Cineverse 2D Tam Bilet 70 TL – 95 TL

Paribu Cineverse 2D Öğrenci Bilet 65 – 90 TL

Paribu Cineverse 3D Tam Bilet 80 – 125 TL

Paribu Cineverse 3D Öğrenci Bilet 70 – 115 TL

Sinema Bileti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sinema biletlerinde fiyat indirimlerini mutlaka kontrol edin.

Halk günlerini kontrol ederek tasarruf yapabilirsiniz. Çünkü halk günlerinde sinema bilet fiyatı oldukça uygundur.

Sinema biletini nereden alacağınız da önemlidir. İnternetten bilet alırken güvenli alışveriş adımlarını izleyin.

Cinemaximum hangi gün indirimli?

Cinemaximum, Pazartesi ve Çarşamba günleri indirimlidir.



