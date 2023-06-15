Artan fiyatlarla birlikle sanatseverlerin en çok arattığı konulardan birisi de sinema bileti fiyatları oldu.

Disney ve Pixar'ın Galaksiler Arası Serüveni, 1 Mart 2024'te Sinemaseverlerle Buluşacak Disney ve Pixar'ın Galaksiler Arası Serüveni, 1 Mart 2024'te Sinemaseverlerle Buluşacak

Öğrenci Sinema Bileti    70 TL
Tam Sinema Bileti    75 TL
VIP Gold Class Sinema Bileti    120 TL
VIP Gold Class Öğrenci Bileti    100 TL
3D Öğrenci Bileti    75 TL
3D Tam Bileti    85 TL
4DX Öğrenci Bilet    90 TL
4DX Tam 3D Bilet    100 TL

Cinemaximum Bilet Fiyatları

Paribu Cineverse 2D Tam Bilet    70 TL – 95 TL
Paribu Cineverse 2D Öğrenci Bilet    65 – 90 TL
Paribu Cineverse 3D Tam Bilet    80 – 125 TL
Paribu Cineverse 3D Öğrenci Bilet    70 – 115 TL

Sinema Bileti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sinema biletlerinde fiyat indirimlerini mutlaka kontrol edin.
Halk günlerini kontrol ederek tasarruf yapabilirsiniz. Çünkü halk günlerinde sinema bilet fiyatı oldukça uygundur.
Sinema biletini nereden alacağınız da önemlidir. İnternetten bilet alırken güvenli alışveriş adımlarını izleyin.

Cinemaximum hangi gün indirimli?
Cinemaximum,  Pazartesi ve Çarşamba günleri indirimlidir.


 

Kaynak: EYÜP ÇOŞKUN