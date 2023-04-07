Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal uzun süredir ekranlardan uzak. Kızı Leyla'yı kısa süre önce kucağına alan Kobal sosyal medyada ara ara paylaşımlar yapıyor.

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topluyor.

İkinci kızı Leyla’yı kısa süre önce kucağına alan ve gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncu Sinem Kobal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sicilya'da dev kaktüslerin arasında poz veren Kenan İmirzalıoğlu'nun karısını görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen 35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı.

Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından beğeni topladı.