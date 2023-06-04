Ünlü çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen "Academy Day" kapanış gecesi partisine katıldı. Ay Yapım'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, dikkat çekmekten kaçınmaya çalışan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. İkili, geceye siyah kıyafetlerle şıklıklarını konuşturdu.

Sinem Kobal'ın fit görüntüsü ve tarzı, görenlerin dikkatini çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle kocası Kenan İmirzalıoğlu'ndan tanıdığına inanamayanlar, "Kocasından tanıdım bu kadına ne olmuş?", "Tarzı bir garip olmuş", "Sinem kendine ne yapmış" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Gecede eşiyle birlikte pozlar veren Sinem Kobal, takipçileriyle bu anları paylaştı. Oyuncunun fit ve formda görüntüsü, doğum yapmasına rağmen büyük beğeni topladı. Hayranları, Kobal'ın bu kadar kısa sürede fit bir görüntüye kavuşmasını takdirle karşıladı.

Kenan İmirzalıoğlu ise uzun bir süredir oyunculuk yapmamasına rağmen, davette soruları yanıtlayarak, "Oyunculukla aramızda bir problem yok. Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum" şeklinde konuştu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun İstanbul'daki davetteki görüntüleri ve tarzları, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Hayranları, çiftin gelecekteki projelerini merakla bekliyor ve onlara desteklerini sürdürüyor.