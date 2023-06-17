Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girerek mutlu bir evlilik yaşamına adım attı. Çift, 2020 yılında sevimli kızları Leyla'yı, ardından 2022 yılında da ikinci kızları Lalin'i kucaklarına alarak ebeveyn olmanın büyük mutluluğunu yaşadı.

Sinem Kobal, bir ödül gecesinde görünerek dikkatleri üzerine çekti. "Üçüncü çocuk gelecek mi?" sorusuna verdiği yanıtta, "Hayır, ben çalışmayı özledim ve üretmek istiyorum. Hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Kobal, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Leyla'nın 2,5 yaşında olduğunu ve Kenan'ın tıpkı bir kopyası olduğunu söyledi. Ayrıca, renklerinin de babasına benzediğini dile getirdi. Lalin'in ise yeni bir yaşına girdiğini ve renklerinin daha çok kendisine benzediğini ifade etti. İkilinin de çok tatlı olduklarını belirtti ve her şeyin güzel olması temennisinde bulundu.