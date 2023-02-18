Sincan Belediyesi’ne bağlı ekipler, bir yandan arama ve kurtarma faaliyetlerini, bir yandan da depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyaçları için faaliyetlerini sürdürürken can dostlarımızı da unutmadı. Sincan Belediyesi, asrın felaketinin ilk saatlerinde acil yardım ekipleri ile bünyesindeki hayvan ambulanslarını da asrın felaketinin yaşandığı illere göndererek depremden zarar gören hayvanların yaralarını sardı.

Üstelik sadece enkazdan sağ kurtulan hayvanların değil, uzman veteriner hekimler, arama kurtarma çalışmalarında görev yaparken yaralanan köpeklerin de tedavisini gerçekleştirdi. Acil yardım ekipleri arama kurtarma çalışma esnasında enkazdaki cam kırıkları ve molozlar nedeniyle ayağından yaralanan kurtarma köpeğine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Jandarma Arama Kurtarma timlerine bağlı arama kurtarma köpeği ilk müdahalesinin ardından görev yerine geri döndü.

Sincan Belediyesi, afet bölgesindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları da unutmadı. Dünyaya yeni gözlerini açan bir kuzu da ekipler tarafından muayene edildi. Bölgede görev yapan ekipler, sokak hayvanları ve sahiplerini kaybeden evcil hayvanlar için de beslenme alanlarına yaş ve kuru mama bırakıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ