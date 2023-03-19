CHP Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi adayların sınav sonuçları açıklanmadığı için kaygı içinde olduklarını ifade ederek, “Kültür ve Turizm Bakanlığında 2021 yılında düşük puanlıların torpille atandıklarını ortaya çıkarmıştım. Kayseri’de sınavların üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen sonuçların açıklanmaması, yine benzer kayırmaların olacağı endişesi yaratıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun aralık ve ocak başında 15 Stajyer Sanatçı, 1 Sahne Amiri, 1 Kondüvit, 1 Suflör, 2 Sahne Işıkçısı, 1 Sahne Terzisi ve 2 Sahne Makinisti için açtığı sınavın sonuçlandırılmamasını Meclis Gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?” diye sordu.

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, ‘19 Aralık’ta sınav tarihlerinin ve sınava girecek adayların açıklandığını’ kaydederek, “26 Aralık ile 5 Ocak arasında sınavlar yapıldığı halde sonuçlar halen açıklanmamıştır” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi Bakan Ersoy’a,

1- “Sınava girmeye hak kazanan kaç aday sınava girmiştir?

2- İki ayı aşkın süredir neden bir değerlendirme yapılamamıştır?

3- Sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?”

CHP’li Akkuş İlgezdi şunları kaydetti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021’de yaptığı şube müdürlüğü sınavının yazılı kısmında yüksek puan alanlar, sözlü kısmında düşük puanlar verilerek elendi. Yazılı sınavda 10-12 puan düşük alanların ise yüksek sözlü puanları ile asil listeye alındı.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nde ise 2017-2021 yılları arasında sınavları kazanamayanlar sınavsız kadro olan müdür yardımcılığına atanıp merkeze şube müdürü olarakgeçirildi. Söz konusu 4 yılda sadece Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nden hülle yolu ile şube müdürü olan 11 isimi tespit etmiştik.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ