Sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dualar neler? Sınav duası nasıl okunur? internet üzerinden araştırıyor. Haftasonu gerçekleşecek YKS sınavı öncesi öğrenciler ve velileri sınavda stresti hafifletmek için arama motoruna ''Sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dualar neler? Sınav duası nasıl okunur?'' tarzı araştırmasını sürdürüyor. Peki sınavda hangi dua okunmalı? İşte detaylar...

SINAVDA BAŞARI DUASI NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmanirrahim... "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)

* "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVA GİREN ÖĞRENCİNİN ARKASINDAN OKUNACAK DUA VE SURELER

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

-Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina." (19 defa okunacak)

-Bismillahirrahmanirrahim,-"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

-Bismillahirrahmanirrahim, "Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultanen nasira." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

-Bismillahirrahmanirrahim,"Ya Hayyu Ya Kayyüm, Birahmetike esteğisü." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."