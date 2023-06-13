Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin kaygılı ve stresli hissetmelerinin çok doğal bir durum olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Gözde Ceylan Pehlivan, sınav kaygısıyla baş edebilme yolları üzerine öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin kaygılı ve stresli hissetmelerinin çok doğal bir durum olduğunu belirten Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan Pehlivan, sınav kaygısının olumsuz düşünceler nedeniyle sınava ya da sınav sonrasında elde edilecek sonuca karşı kaygı duyma durumu olduğunu söyledi.

Kişilerin sınav öncesinde işlevsel olmayan baş etme yollarını kullandıkları için yoğun bir kaygı ve korku yaşadıklarına işaret eden Gözde Ceylan Pehlivan, bu nedenle sınav sırasında mevcut performanslarını gösterirken güçlük yaşayabileceklerini belirtti.

Kaygı seviyesini düşürmek ve kontrol altına almak için sınav kaygısıyla etkin baş edebilme yollarının önemli olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Gözde Ceylan, olumsuz düşüncelerin kişinin yansıtabileceği performansın altında bir sonuca yol açabileceğinin de altını çizdi.

“DİKDÖRTGEN” NEFES EGZERSİZLERİYLE KAYGI SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜN

Sınava girerken ve sınav sırasında nefes alışverişini düzenleyebilmenin kaygıyı azaltmak için faydalı olabileceğinden bahseden Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan Pehlivan, “Kaygı duyduğunuz anda ya da konsantre olmakta güçlük çektiğinizde sınava bir süre ara verin. Zihninizde bir dikdörtgen hayal edin. Burundan nefes alırken dikdörtgenin kısa kenarını çizin. Nefesi ağızdan verirken bu defa dikdörtgenin uzun kenarını çizin. Tekrar burundan nefes alırken dikdörtgenin diğer kısa kenarını çizip ardından ağızdan nefes verirken yine dikdörtgenin diğer uzun kenarını çizin. Burada amaç nefes aldığımız süreden daha fazla bir sürede nefesi vererek kaygı sebebi ile hızlanan kalp atım hızınızı düşürülebilirsiniz. Kalp atım hızı arttığında kişinin kalbi daha hızlı kan pompaladığı için nabzı yükselecek ve zihni tehlike algılayacaktır tam da bu noktada konsantre olmak güçlüklü hale gelecektir. Bu noktada dikdörtgen hayal ederek nefes alışverişini organize etmek kaygı düzeyinizi azaltabilecektir” diyerek sözlerini bitirdi.

SORULARI SIRAYLA BİRER BİRER ÇÖZÜN

Sınav sırasında her soru veya problemi birer birer çözmek gerektiğinin önemine dikkat çeken Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınav anında öğrencinin zihni sıklıkla ya daha önce yapamadığı ya da yaparken zorladığı bir soruda takılıyor. Kimi zaman da tüm soruları hızlıca gözden geçirerek kendisi için güçlük yaratabileceğini varsaydığı sorularla motivasyonu düşüyor. Bu da kaygının daha çok artmasına yol açıyor. Ancak sorular sırayla birer birer çözüldüğündeya da zorlandığı soruları daha sonra bakabilirim diye kendisine izin vererek devam ettiğinde kaygı düzeyi azalır.” İSTANBUL (İGFA)