Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çekilmesini açıklamasının ardından ikinci tura bırakabilecek tek isim, ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaldı. Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan şunları söyledi: “Bu seçimin en büyük sürprizi bizim ikinci tura kalmamız. Diğer büyük sürpriziyse bizim ikinci tura kalamayıp ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olmamız.”

Feyzan’ın “Yani size oy verenlere destekleyeceğiniz kişiyi (adayı) açıklamanız…” sözlerine karşılık Oğan, şöyle devam etti: “İstişareyle açıklayacağız. Tabanımıza, bize oy verenlere, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içerisinde olacağız. Anlaşamasak da o zaman yolumuza bakacağız.”

Oğan'ın bu açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterenler "Derdi pazarlıkmış" yorumlarında bulundu.