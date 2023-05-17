Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalındı ve Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi tarafı destekleyeceği büyük merak konusu. Oğan, kararını 19 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,50 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,89 oy aldığı ilk turun ardından, ikinci tur için desteklenen tarafın belirlenmesi büyük önem taşıyor. Oğan'ın aldığı yüzde 5'lik oy oranı, seçim sonucunda belirleyici bir rol oynayabilecek.

Kürşat Oğuz adlı gazeteci, Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Oğuz'un paylaşımında, "Sinan Oğan’la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." ifadelerine yer verildi.

ATA İttifakı, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan bir ittifak. Oğan'ın kararının, seçim sonuçlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Yenigün Haber Merkezi