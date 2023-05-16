Seçimlerde 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanan Oğan, cumhurbaşkanlığı ikinci turunun kilit ismi olarak öne çıkıyor. Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusu olurken, bu durum Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını belirlemede önemli bir etken olacak. Bu nedenle Oğan'ın önümüzdeki günlerde çeşitli istişarelerde bulunacağı belirtiliyor.

ATA İttifakı’nın bileşenleri ile yapılacak ilk görüşmelerde, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi’nin Genel Başkanları ile bir araya gelecek Oğan, sonrasında ise tabanına yönelecek. Ayrıca, kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veren kanaat önderleri ile toplantılar yapacak.

Oğan'ın belirlediği beş şart ise şunlar:

Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan Türklüğün korunması ve Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişimlerine karşı durulması 13 milyon sığınmacının ülkeden gönderilmesi Son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz ve enflasyonla mücadele Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına net bir mesafe konulması

Oğan, bu şartların karşılanmadan ikinci tura geçilmeyeceğini vurgularken, terör örgütleri ile mesafe konulmasının olmazsa olmazları arasında olduğunu ifade etti.

Son olarak, Oğan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim” şeklindeki iddialara ise “Hayır, yanlış. Biz prensip koyduk ortaya. O prensiplerden sadece bir tanesi terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan siyasi partilere araya mesafe koyması. HDP ve Hüda Par’ın siyasette kilit olmasının ben başından beri karşısındaydım. Tek şartımız bu olsaydı ‘Sayın Kılıçdaroğlu, HDP’den vazgeç gelelim’ derdik. Ama bu, bu kadar basit bir denklem değil” şeklinde yanıt verdi.