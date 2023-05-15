Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna dair yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin siyasi gündemine yeni bir boyut katmış durumda. Oğan'ın Reuters'a yaptığı açıklamalara göre, Ata İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Kılıçdaroğlu'nun Kürt yanlısı partilere taviz vermemesi şartına bağlı. Ayrıca Oğan, terörle mücadele ve mültecilerin geri gönderilmesinin de Ata İttifakı'nın kırmızı çizgileri arasında olduğunu belirtti. Bu gelişmeler, ikinci tur öncesinde siyasi ittifakların nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları veriyor.