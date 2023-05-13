ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçime saatler kala Fox TV'de yayınlanan 'Çalar Saat Hafta Sonu' programına konuk oldu. Oğan, program başlar başlamaz sitemini dile getirdi.

Oğan, "Önce iğneyi kendimize batırmakla başlayalım. Ben Türkiye'nin 3 resmi cumhurbaşkanı adayından birisiyim. Fox TV'nin hakkını yiyemem bize her zaman ekranlarında yer vermiştir. Ama bu konuda haksızlık yapmıştır. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'nu almıştır, bizi bu sabah 15 dakika ile geçiştirmek için yayına almıştır. Bunu yanlış bulduğumu ifade ediyorum.