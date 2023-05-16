Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, TV 100'de katıldığı canlı yayında, "Muharrem İnce'den ayrılanlar bana saldırdı, çekilmemi istedi. Linç kültürüyle yoğurulmuş kitle. Bana özür borcu var. Sinan Oğan çekilseydi Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmıştı." şeklinde konuştu.

"Ata İttifakı Genel Başkanlarıyla dün toplantı yaptık." diyen Sinan Oğan, 100'e yakın üyelerimizle toplantı yaptım, genel eğilimlerini aldım. 2 gündür ciddi bir görüşme trafiği içerisindeyim. Bize imza verenlerle oy verenlerle görüşüyorum. Karar verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek. Bu karar tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanımız olacak." dedi.

Sinan Oğan, HÜDA PAR ve HDP için ise, "HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte HÜDA PAR'ın orta yerinde olması abesle iştigal olur. HDP'nin de hükümette yer alacağı ilan edilmesi abesle iştigal olur. Bu saatten sonra milletvekilliğini iptal etme şansımız yok ama HÜDA PAR'a hükümette yer verilmesini istemem." açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ