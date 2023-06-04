Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisine destek veren Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kabinenin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek, "İlk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen "pazarlık" vs gibi spekülasyonlarınne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…" YENİGÜN HABER MERKEZİ