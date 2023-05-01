Katıldığı programda, "Siyasette söylemlerinizin altını bilgi ile donatmazsanız hamasete kaymak zorunda kalırsınız." diyen Sinan Oğan, "Hamasette bir yere kadar. Yani kamplaştırmak hamasetle siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor zaten. O işin piri sayın Erdoğan’dır. Onu taklit etmenin bir anlamı yok. Kaldı ki Türkiye’ye vereceği bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

"İkinci turda ne yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Oğan, "Cenneti vaat edemezsek de, cehennemin kapılarını kapatmaktan yanayız. Cennet de cehennem de kime göre, neye göre değişir. Toplumun kafasında, bu kelimeyi ilk duyduğunda ne canlanıyorsa cennet odur, kimin kafasında ne canlanıyorsa cehennem odur." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ