Sinan Oğan katıldığı programda, "Eğer seçimi Erdoğan kazanırsa sokağa çıkabilecek misiniz?’ sorusuna, “Çok rahat sokağa çıkacağım. Sinan Oğan’ın CHP Genel Başkan adayı olmadığını MHP Genel Başkan adayı olduğunu, Sinan Oğan’ın nereden oy aldığını cümle alem herkes biliyor. Bilmeyen varsa da bir kez daha söyleyeyim,duysun. Sinan Oğan milliyetçi oyları alıyor. Sinan Oğan MHP’li idi. Daha ne diyeyim yani. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunu almıyorum ki. Kemal Kılıçdaroğlu sol, CHP Genel Başkanı. Ben milliyetçi, MHP Genel Başkan adayı” cevabını verdi.

Parlamento Çoğunluğu Muhalefete Geçecek

"Parlamento çoğunluğu muhalefete geçecek net. Parlamento çoğunluğu muhalefete geçtiğinde muhalefet dönüp ey vatandaş diyecek; sizi şimdiye kadar neyle korkuttular, cumhurbaşkanlığı bir yerde parlamento bir yerde olursa kriz olur. İşte fırsat parlamento çoğunluğu bizde cumhurbaşkanlığını da bize verin diyebilecek muhalefet.

Bürokratlar, şimdiden yurt dışından pasaport ve vize sırasına giren bürokratlar göreceksiniz öyle bir hızlı dönüş yapacaklar ki o 15 günlük süre içerisinde artık bu defa o Kasım süreci yaşanmaz Türkiye’de. Çünkü hükümet öyle bir güce sahip değildir.” dedi

Muhalefetin Çoğunluğu Alacağını Düşünüyorum

“Ya parlemento çoğunluğunu alamazsa hükümet” sorusuna , Oğan, “Valla muhalefet o zaman dükkanı kapatsın yani. 20 yıllık AKP’nin bu kadar zulmü, bu kadar ekonomik beceriksizliği hala muhalefeti parlamentoda çoğunluğa götürmüyorsa muhalefet dükkanı kapatsın vallahi. Kapatsın gitsin. Ama ben alacağını düşünüyorum. Son listelerden sonra biraz riske soktular ama inşallah alırlar.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ