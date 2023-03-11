Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunudur ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGIMO) tamamladı. MO.) İleri düzeyde Rusça ve akademik İngilizce bilmektedir. Yardımcı Araştırmacı, Türkiyat Enstitüsü, Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisidir.
MHP'den 2011 yılında genel seçimlerde Iğdır milletvekili olmuşur. Partiden 2015 yılında ihraç edilmiştir. Açtığı davayı kazanan Oğan, tekrar partiye dönsede 2017 yılında tekrar ihraç edilmiştir.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi