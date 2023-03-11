ŞOK Marketler ’ine İş İlanı Başvurusu Nasıl Yapılır- 2023

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Sinan Oğan , Marmara Üniversitesi İİBF mezunudur ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGIMO) tamamladı. MO.) İleri düzeyde Rusça ve akademik İngilizce bilmektedir. Yardımcı Araştırmacı, Türkiyat Enstitüsü, Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisidir.