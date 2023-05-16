14 Mayısta tüm Türkiye seçime giderken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, Erdoğan yüzde 49 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44 oy alarak gerisinde kaldı.

SEÇİMDE OĞAN SÜRPRİZİ

seçime ATA ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Sinan Oğan ise aldığı 5.17 oy ile seçimin en büyük sürprizi oldu. İkinci turda yarışamayacak olan Oğan'ın ise ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

DESTEKLEDİĞİMİZ TARAF AVANTAJLI

İkinci tura sayılı günler kala Sinan Oğan'ın açıklamaları merak konusu oldu. Oğan CNN'e yaptığı konuşmada, ''"İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ÜMİTLİ

Her iki taraftanda Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün açıklamalarda bulundu. Kalın yaptığı açıklamada, ''Oğan ile görüşme gerçekleştirmedik. Ancak Sinan Bey'in görüşl açısı ve tezleri dikkate alındığında Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı.



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