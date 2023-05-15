Terörle mücadele ve sığınmacı sorunu önceliğimiz

Oğan, "Bu süre boyunca eğer seçimler ikinci tura kalırsa milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Oğan, ayrıca son dönemde bir pazarlık içerisine girecekleri yönünde lanse edildiklerini belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda terörle mücadele ve sığınmacı sorununun yanı sıra ekonomik krizin çözümü konularında taleplerde bulunacaklarını belirtti. FETÖ, PKK ve Hizbullah ile mücadelenin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Oğan, Alman Der Spiegel muhabiri Maximillian Popp'a verdiği röportajda, "Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP siyasi sistem dışında tutulursa desteklerim" şeklinde bir açıklama yaptığı iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve bu iddiayı reddetti.

Popp, Oğan'ın röportajında belirttiği şartların sadece başlıkta belirtilenler olmadığını belirtti ve ilgili bölümün Türkçe deşifresini yayınladı. Bu deşifre, Oğan'ın ikinci tur şartlarını daha net bir şekilde ortaya koydu. Oğan, terörle mücadele ve sığınmacı sorunu çözümünün yanı sıra HDP ve HÜDAPAR'ın siyasetteki kilit pozisyonunun kaldırılmasını talep etti.