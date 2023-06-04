Sinan Oğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermelerinin en önemli ön şartlarından birisini açıkladı.

Sinan Oğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz..."

YENİGÜN HABER MERKEZİ