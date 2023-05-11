Yarın (12 Mayıs Cuma) Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Millet İttifakı”nın son büyük gövde gösterisi öncesinde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu’nun baş başa kalacağı kesin gibi…

Ata İttifakı’na yakın kurmaylar, kulağıma Sinan Oğan’ın da çekileceğini fısıldadılar…

Doğru mu, yalan mı bu onların söylemleri…

Beklentim Sinan Oğan’ın da çekileceği yönünde…

Sayın Erdoğan’ın anonsçusu Orhan’ın bugün (11 Mayıs) miting sırasında, “Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki… Bugün Muharrem İnce’yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce’ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan’ın yanıdır” sözleriyle yine olayları FETÖ’ye bağladı…

En önemlisi Muharrem Ince taraftarlarının yerinin “Milletin adamı Erdoğan’ın yanıdır” demesi…

Yemezler Orhan bey…

Atı alan Üsküdar’ı geçti!..

Çengelköy’deki apartmanından tanırım seni…

Nemalanmalar gidince, saf değiştirecekler, eminim…

Tandoğan Meydanı’nda saat 17.30’da yapılacak miting, seçimlerin galibini ilanı niteliğinde olacak gibi!..

Artık en önemli konu sandık güvenliği…

Bu da muhalefetin görevi…

Bizler oyumuzu vereceğiz, onlar da koruyacak!.