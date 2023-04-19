Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Medya Muharrem Bey'i Tüketti

Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum. Şu an yüzde 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce'nin medyada birtakım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var.

Oy Kitlesinin Ana Eksenini CHP Seçmeni Oluşturuyor

Biz birinin oyunu bölmüyoruz; bize ait orana sahip çıkıyoruz. Muharrem Bey CHP Genel Başkan adayıydı. En son CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Oy kitlesinin ana eksenini CHP seçmeni oluşturuyor. CHP'nin adayı var. Sayın Erdoğan da siyasal İslam ve muhafazakar kitlenin adayı. Türkiye'nin siyasal yelpazesi içinde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler gerçeği var. Bu kitlenin adayı yoktu. Türk milliyetçileri ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diye Kılıçdaroğlu'na evet demez. Türk milliyetçileri ne domuz bağı ne Kandil Dağı der.

Erdoğan Lütfederlerse Görüşürüz

Bizim Atatürk ve Türk milliyetçileri adayı olarak çıkmamız tabanı konsolide etti. Şimdi amacımız ikinci halkayı konsolide etmek. Son haftada yüzde 30'u aşıp ikinci tura kalmak. ATA İttifakı durduğu yerde başka ittifaktan gelmesi nezaketsizlik olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce'den seçim güvenliği ile ilgili randevu istedim, lütfedip görüştüm. Sayın Erdoğan'dan da istedim. Lütfederlerse görüşürüz.

Türk Milleti Erdoğan’ın Üslubundan, Kılıçdaroğlu’nun Sürekli Yenilmesinden Yoruldu

Türk siyaseti Sinan Oğan'ı MHP milletvekili olarak tanıyordu ama Cumhurbaşkanı olarak yeni yeni tanıyor. Türk milleti Sayın Erdoğan'ın bağıran üslubundan yoruldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da sürekli yenilmesinden yoruldu. Eğer bir sevap varsa ikisi ortağı, günah varsa iki taraf ortağı. Biz buna köhne siyaset diyoruz. Biz geleceği konuşmalıyız. Gençlerin bize inanılmaz ilgisi var. Bir genç arkadaşımız espri yaptı 'dedeleri pistten alalım' dedi. Gençler farklı bir Türkiye ve dünya özlemi içerisinde.

Sinan Oğan'ın Yükselişini Konuşuyoruz

2 hafta önce sayın Muharrem İnce'nin bu seçimin sonuçlarının mutlak değiştirici olduğu konuşuluyordu bugün Sinan Oğan'ın yükselişini konuşuyoruz.

Kürt Kardeşlerimin Hepsi HDP’ye Oy Vermiyor

Ben Kürt kardeşlerimden oy alacağıma inanıyorum. Iğdır'da doğdum, büyüdüm. Kürt kardeşlerimle top oynadım, aynı ekmeği yedim. Kürt kardeşimle empati kuracak olan benim. ‘Bütün Kürtlerin oyunu alacağım’ demedim. Milletvekili seçilirken Iğdır'da çok ciddi oy aldım. Kürt kardeşlerimin hepsi HDP'ye oy vermiyor. Kürt vatandaşlarımızın yüzde 99'u bu ülkeye bağlı. Yüzde 1'lik kitle HDP'nin üst yapısı, terörle mesafe koymayan.

Türk Bayrağı’ndan rahatsız olan bir yapı. Cumhur İttifakı'na eklemlenen HÜDAPAR, Türkiye'de yeşil Kürdistan kurmak istiyor. Millet İttifakı'na eklemlenen HDP de Türkiye'de kızıl Kürdistan istiyor. Bizim ATA İttifakı'nın teröre mesafesi nettir. Biz ikinci tura kalacağız. Ortaya prensip koyacağız. Biz istişare kültüründen geriyoruz. İkinci turda biz kalamazsak, diyeceğiz ki muhataplarımıza, 'bizim sizi ikinci turda kazandırma potansiyelimiz var şu terörle iltisaklı yapıyı uzaklaştır' diyeceğiz. 'Milli bir duruş sergile, milli meselelerdeki protokolümüzün altına imza at. Ortaya milli protokol koyacağız.' diyeceğiz.

Devlet AFAD ve Kızılay'a El Koymalıdır

Elbette ki iktidar eleştirilir. Muhalefete muhalefet yapmayı doğru bulan birisi değilim. Muhalefetin duruşunu eleştirebilirim. Terörle arasına mesafe koymuyorsa eleştiririm. Temel eleştirim icraatı yanlış yapanıdır. Siyasetin doğasında, mantığında iktidar eleştirilir. 20 senedir ülkemizi yöneten, bu hale getiren muhalefet değil. Sayın Erdoğan'ı dinleyince sanki yeni iktidara gelecek. Mülakatı kaldıracağım diyor. FETÖ soruları çalarken neredeydiniz? Mülakatı kaldırdınız diyelim, liyakatı nasıl sağlayacaksınız? Yazılı soruları liyakatsızlar hazırladığında ne yapacaksınız? Deprem bölgesinde AFAD ve Kızılay'da liyakatsızlığı gördüm. AFAD ve Kızılay'a devlet ey koymalıdır. 1,5 dakikada bu ülke depremde 50 binden fazla can verdi. Yarın Allah korusun İstanbul'da bir şey olsa bu AFAD, Kızılay sınıfta kaldı. Bu iktidar neden ders almıyor?

Ekonomi Politikası Değişmek Zorunda

Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey yok. Bende ekonomistim. Bir ekonomist olarak böyle bir politikanın olmadığını, bunun sayın Erdoğan tarafından ortaya atıldığını, bu tezin başarısız olduğunu görüyorum. Sayın Erdoğan istişareden çok uzaklaştı. Yanında hiçbiri 'Sayın Cumhurbaşkanı bu tezden vazgeç' diyemiyor. Türkiye yeniden faiz artırımına gidecek. Biz kazansak da Türkiye'de ekonomi politikası değişmek zorunda.

Merkez Bankası Başkanının Derhal Görevden Alınması Lazım

Merkez Bankası başkanının derhal görevden alınması lazım. Oraya bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Dış politikamızın barışçıl ve vakur aynı zamanda dış ticaretimizin önünü açan bir politika uygulaması lazım.

Gerekirse Zorla Göndereceğiz

Sayın Cumhurbaşkanı ensar muhacir edebiyatı yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu 'gönüllü göndereceğiz' diyor. Biz gerekirse zorla göndereceğiz. Hukuki olarak zorla göndereceğiz. Almanya'da kaçak Türk yakalandığında 'Lütfen ülkenize döner misiniz?' diyolar. Ne diyolar? Savaş bitti. Şu ana Suriyeli göçmenlere hastane, postane bedava. Biraz abartarak söylüyorum. Aynı şey Türkmen göçmenlere Afgan göçmenlere uygulanmıyor? Neden sığınmacılar her yerdeler? Sığınmacı sığınmacı kampında olur?

Geri Kabul Anlaşması Türkiye İçin Zuldür

Ben Suriyeli karşıtı şu yanlısı değilim. Normalinden fazla olan herşeyi normale döndürülmesi taraftarıyız. 20 bin Suriyeli olsa sorun etmezdik. 6-7 milyon Suriyeli var. Suriyeli kadının doğurganlık hızı 5.3'e çıkıyor. Türkiye'deki kadının doğurganlık oranı 1.3. Türkiye'de 13 milyon göçmen var. Önemli kısmı kaçak. Yaklaşık 6-7 milyonu erkek. 5 milyonu net askerlik yapabilecek erkek. 2 milyonu savaş tecrübesi olan erkek. Eline silahı verdiğiniz anda düzenli orduya dönüşeccek erkek. Türkiye'nin ordu mensubu 700 bin. Bu bir tehdit değil mi? Onun için bu sayıyı azaltmak zorundayız.

Geri Kabul Anlaşması'na MHP milletvekili olarak şerh koymuştum. Bu karar Türkiye'yi göçmenistana dönüştürür demiştim ve dediğim çıktı. Bu anlaşma ülke için zuldür. Eğitimi yoksa Türkiye'ye veriyorlar onun yerine eğitimli doktor ve mühendisi alıp getiriyorlar. Bu Türkiye'ye hakarettir. Esad'sa Esad, Talibansa Taliban fark etmiyor. Görüşüp bunları ülkelerine göndereceğiz. Ev fiyatları, gıda fiyatları, kiralar düşecek. Kadınlarımız için sokaklar daha güvenli hale gelecek. Çocuklarımız sokaklarda daha rahat oynayabilecek. Diyeceksiniz ki insan haklarına uygun mu? Evet uygun. Biz üzerimize düşeni yaptık. Biraz da Yunanistan baksın. Ben sığınmacıların seyahat özgürlüğüne engel olmayacağım. Türkiye'de özgürlükleri yeterince kullandılar, biraz da Avrupa'da kullansınlar.

Herkes Seçim Güvenliğine Odaklansın

Sayın Erdoğan sahada gördüğüm bu seçimi kaybediyor. Sahadaki gözlemim, yaptığımız araştırmalar sayın Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Ama sayın Erdoğan çok rahat. Tamamen kanaatimi söylüyorum, seçim güvenliği meselesi seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. Seçim güvenliğini tartışın, herkes seçim güvenliğine odaklansın.

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