Sinan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Antalya'dan gelir gelmez oy kullanacağı okula gittiğini belirten Oğan, bu nedenle eşinin yanında olmadığını söyledi.

Seçimin istikrar getireceğini belirten Oğan, "Bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah da bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Seçim vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ LİNÇLEME KAMPANYASINI KINIYORUM"

Oğan, insanları linç etmenin yanlış olduğunu ve demokratik hakları mahalle baskısı kurarak elden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından seçimin önemine işaret etti.

Liderlere yapılan linç kampanyalarını kınadığını ifade eden Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener'e yapılan bu linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden, bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da farklı olacaktır. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun."

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN BİRLİĞİNİ KİMSE BOZAMAZ"

Oğan, Azerbaycanlı gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye ve Azerbaycan'ın ülkelerinde gerçekleşen seçimlerde birbirlerinin iç işlerine karışmadığını dile getirdi.

"Bu Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na atılmış alçakça bir iftiradır." diyen Oğan, şunları ifade etti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her zaman birlik, bütünlük içerisinde olmasını istediğini ifade etmiştir ancak burada eğer birileri Azerbaycan'a dönük politikalarında Azerbaycan'ı baypas eden politikalar uyguluyorsa, Karabağ yerine Kandil ağırlıklı bir eksende duruyorsa, birileri Zengezur Koridoru'nu baypas ediyorsa, birileri Karabağ'ın kurtarılması için yapılan askeri müdahalelerde Türkiye'nin desteğini 'Cihatçıları gönderiyorlar.' diye ifade ediyorsa elbette ki Azerbaycan'ın da buna, bu kesimlere tepkisi dolayısıyla da bizim de bu kesimlere karşı tepkimiz gayet doğaldır. Doğal algılanmalıdır."

Oğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğini kimsenin bozamayacağını dile getirerek, "Sanki Azerbaycan'ın değil de Ermeni lobisinin taraftarı gibi çalışan bir kesimi buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum. Ben Turancı birisiyim. Türk dünyasının birliğine inanan birisiyim. Azerbaycan da Türk dünyasının bir parçasıdır. Nasıl ki Kazakistan, nasıl ki Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğerleri gibi. Dolayısıyla da burada Türkiye'de Azerbaycan'a dönük bir lobi faaliyetine girişilmesi ancak ve ancak Ermeni lobistlerinin işine yarayacak bir politikadır. Herkes buradan dersini çıkarsın." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenlerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Oğan, daha sonra okuldan ayrıldı.