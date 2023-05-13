Sinan Oğan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım. Buradan tekrar tekrar altını çizerek söylemek isterim ki biz ilkeler bazında konuşuyoruz. Eğer ikinci tura kalamazsak masada ilkelerimiz olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi hep ilkelerle konuştuk. Bundan sonra da ilkeler bazında konuşacağız. Elbette ki temel ilkemiz her zaman dediğimiz gibi, cehennemin kapılarını kapatacağız. Bize inanın, bize güvenin. Göreceksiniz. Her şey çok güzel olacak. Hoşçakalın.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ