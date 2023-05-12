ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldığı canlı yayında, "Ben birilerinin yedek adayı değilim. İddialı bir adayım. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin oyunu alan bir aday. Türkiye'de sosyal demokratların oyları yüzde 30 olur. Sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar 'Ben Türk milliyetçisiyim' desin, hatta Başbuğ Alparslan Türkeş'in her yere yazdığı 'Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin' sloganını yazsın. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçileri üzerinden hesap yapmasın. Sayın Bahçeli istediği kadar söylesin. MHP içindeki Türk milliyetçiliğinin oyunun Sayın Erdoğan'a gitmeyeceğini söyleyebilirim. Türk milliyetçilerinin oyu 30'dan başlar. Kendi sosyal tabanımı, oy tabanımı neden bırakıp birinin teklifine kanıp gideyim ki? Sinan Oğan ne zaman pazarlık içinde oldu ki? Sinan Oğan bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayıdır, ceviz kabuğundan çıkmadı ki?" şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ