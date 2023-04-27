Katıldığı canlı yayında, “Sayın Erdoğan zorlasa da ben rakibimin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmin ediyorum.” diyen Sinan Oğan, “İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için de aday oldum.”ifadelerini kullandı.

Asıl ana seçim 2-3 yıl sonra olacağını söyleyen Oğan, "Kim kazanırsa kazansın ben de kazansam böyle olacak. Türkiye ekonomisi mevcut yapıyı kaldıracak durumda değil. Ben de parlamenter sistemden yanayım. Kazanırsam 5 yılda parlamenter sisteme geçilecek." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan iktidara gelmeleri durumunda, insan hakları ve hukuk çerçevesinde, sığınmacıları göndereceğini söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ