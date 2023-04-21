Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girerken; düşman işgalinden kurtuluşundan ve yeni devletin kuruluşuna kadar süreci ele alan; “Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet” kitabı, okur için geleceğe dönük pek çok ipucu sunmasıyla öne plana çıkıyor. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün akıl ve bilim temelli felsefesini irdeleyen Sinan Meydan, yeni yüzyılın eşiğinde mevcut sorunlara çözüm sunabilecek pek çok tarihi referansı kitabında bir araya getiriyor. Düşman işgali ile geçen milli mücadeleyle dolu yılları ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini anlatan Meydan, okuyucuyu geçmişin ve bugünün arasında tarih dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki en büyük şansının, birinci yüzyıldaki olağanüstü tecrübe olduğunu satırlarında işleyen Sinan Meydan, bu tecrübeden yararlanmak ve ders almak için Kurtuluş Savaşını konu alırken diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin devrim süreçlerini irdeleyerek, hâlâ sürmekte olan “karşı devrim” sürecini de somut verileriyle kitabında ortaya koyuyor.

İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet” kitabı ilk yüzyıldaki doğrular kadar yanlışları da ortaya koyarak, dünün, bugünün ve yarının hikâyesini tek potada eriten bir okuma vaat ediyor.

Kitap Hakkında

Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilgili yalanlar ve gerçekler

Son Padişah Vahdettin’in Kurtuluş Savaşı karşıtlığının belgeleri

Kurtuluş Savaşı’nın iç cephesi

Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı stratejisi

Türkiye’nin bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesinde Tıbbiyeli ruhu

1. ve 2. İnönü Muharebelerinin önemi

Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ile bu muharebelerdeki “Atatürk Etkisi”

Sevr Antlaşması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması ve Montrö

Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki yalanlar ve gerçekler

Atatürk’ün vizyonu laik Cumhuriyet ve Türkiye’de akıl çağının başlaması

Tarikatların kapatılması

Cumhuriyet’in tarım devrimi kapsamında buğday ve zeytin politikası

Cumhuriyet’in kültür devrimi kapsamında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşu

Atatürk’ün aydınlanma kurumu Halkevleri

Cumhuriyet’in Türk dilini kurtarma çabası ve Atatürk’ün “Geometri” kitabı

Cumhuriyet’in sağlık devrimi ve Dr. Refik Saydam gerçeği

Nutuk’un tarihsel değeri

Atatürk’ün onurlu dış politikası kapsamında Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi

Cumhuriyet’in sanayi devrimi kapsamında kurulan uçak fabrikaları ve Danimarka’ya satılan Türk uçağının gerçek öyküsü

Cumhuriyet’in kalesi fabrikalar ve Son Kale Bursa Merinos Fabrikası’nın açılması

Demografinin önemi

Atatürk’ün Barış Projesi

Atatürk’ün Hatay’ı kurtarmak için attığı son adımın öyküsü

Uğur Mumcu’nun bugünleri gören, yarınlara ışık tutan açıklamaları…

Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girerken, kurtuluştan ve kuruluştan ders ve ilham almak; kurtuluşun ve kuruluşun başmimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısını, hareket yöntemini iyi bilmek ve Cumhuriyetimizin “akıl”, “bilim” temelli kuruluş felsefesini doğru anlamak yaşamsal bir zorunluluktur.

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