Vadistanbul magazin bültenine göre; Sinan Albayrak ve eşi Seda Albayrak önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için bölgeye giden Albayrak çifti; "Hepimiz derinden üzgünüz. Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmek için oradayız ve olmaya da devam edeceğiz. Özellikle oradaki insanların tek isteği var, unutulmamak. 'Bizler unutulursak ölürüz' diyorlar ve biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz." diyerek duygularını paylaştılar.

