YouTube platformunda program yapan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in bu haftaki konuğu şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var , hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle şaşkınlık yarattı.
İmam nikahını sevdiğini söyleyen Akçıl, yayın esnasında kameraya bakarak 12 defa boş ol, boş ol dedi. Akçıl, " 4 kadından boş olmuşumdur sanırım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Program sonrası ünlü şarkıcının imam nikahlı eşleriyle ilgili gelen tepkilere ınstagram hesabından açıklama yaptı.
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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi