Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son konserinde gurbetçi vatandaşlara destek verdi. Konuşmasında, bu vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları nedeniyle bir kesimin linç kültürüne maruz kaldığını belirtti. Akçıl, "Siz olmasınız Türkiye çok zor durumda kalır" şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, terör örgütü PKK tarafından hayatı elinden alınan Muhammet Küçük adlı kişiyi anarak teröre lanet okudu. Paylaşımında, "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye.. Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde.. Bu vatan hepimizin, kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren.. Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlı Olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi