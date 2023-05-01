Elektrikli spor araba Simurg GT, TEKNOFEST İstanbul'da ilgi odağı oldu.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor.

Konya Teknik Üniversitesi Kapsül Anka Teknik Topluluğu tarafından geliştirilen "Simurg GT" isimli elektrikli araç, TEKNOFEST İstanbul'daki Konya Teknik Üniversitesi standında ziyaretçilere sunuluyor.

Veysel Alpars'ın kaptanlığını yaptığı Simurg GT'nin takımı, Burak Çolak, İsmail Dağ, Selen Özkul, Hacer Corcu, Mehmet Gün, Gökhan Remzi Örken ve Hasan Şengü'den oluşuyor.

"Aracımızla ilgili çok güzel tepkiler aldık"

Konya Teknik Üniversitesi Kapsül Anka Teknik Topluluğu'nun akademik danışmanı Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Akdemir, araca ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akdemir, Simurg GT'nin geliştirilme sürecinin ocak ayında başladığını belirterek, "Aracımızın 2 kilovatlık bir motoru, 3,5 metre uzunluğu, 1,8 metre genişliği bulunuyor. İki koltuk, iki kapılı bir spor araba." diye konuştu.

Tasarım açısından yarışmanın şartlarını zorladıklarını aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir arabaya benzesin istedik. Farklı bir konsept ortaya koyduk, güzel bir araba olduğunu düşünüyoruz. A noktasından B noktasına gittiğinizde en az pil harcayacak şekilde tasarlandı. Tasarım felsefesi hızdan ziyade az pil tüketmek üzerine olduğu için hızı 40-50 kilometre civarında. Aracın içerisinde şarj istasyonu var ve bu şekilde şarj ediliyor.

TEKNOFEST'te sergilenen aracımızla ilgili çok güzel tepkiler aldık. Aracımız, ilk günlerde etkinlik alanında Altay tankının karşısındaydı. Oradan çıkanlar direkt bizim aracı görünce aracın etrafında inanılmaz bir kalabalık oluşturdu. İnanılmaz pozitif tepkiler var, özellikle minik çocuklar çok sevdiler. Gelecek yıl bu aracı gerçek bir spor arabasına çevirmeyi düşünüyoruz. Hız konusunda da önümüz açılsın istiyoruz." (AA)