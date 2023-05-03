İstanbulspor'da forma giyen futbolcu Simon Deli, önceki gün Aqua Florya Alışveriş Merkezinde görüntülendi. Ailesiyle beraber geldiği Alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaları gezen futbolcu daha sonrasında bir kafede oturarak ailesiyle beraber vakit geçirdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen Simon, “Daha güzel başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek, objektiflere poz verdi. Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra çıkışa doğru ilerleyen futbolcu ve ailesi sonrasında vale noktasından aracını alarak alandan ayrıldı.