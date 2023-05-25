2018 çıkışlı albümü “Ben Bazen”in hit'lerinden “Aşkın Olayım”ın 5 yıl sonra tekrar patlamasıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi geçen Simge son şarkısı “Harcandıkça” ile fırtınalar yaratmaya devam ediyor. Telifmetre, RtvTakip, RadyoTvMetre araştırma şirketlerinin verilerine göre, “Harcandıkça” radyolarda ve TV müzik kanallarında 5 haftadır 1 numarada.

“Mış mış”, “Üzülmedin mi”, “Prens ve Prenses”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem”, “Yalnız Başına”, “Sevmek Yüzünden” gibi birçok şarkısıyla daha önce de liste başı olan Simge’nin yaz konseri takvimi şimdiden doldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları için imzaları atan Simge yazı sahnede geçirecek.

Bu yaz 47 konser verecek olan Simge, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa’da büyük bir şov ekibiyle hazırladığı açık hava konserlerinde hayranlarıyla buluşacak. İşte Simgenin yaklaşan konser tarihleri…

2 Haziran Vadi İstanbul Açıkhava

10 Haziran Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Mâvera KSM Açık Hava Sahnesi

7 Temmuz Antalya Açıkhava

8 Temmuz Ankara Armada Açıkhava

21 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açıkhava

3 Ağustos Vadi İstanbul Açıkhava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi