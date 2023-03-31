Simge, 'Aşkın Olayım", "Öpücem", "Üzülmedin Mi" gibi şarkılarının da yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile Spotify tarihinde "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü” olurken “Aşkın Olayım" şarkısı ile Spotify'da 100 Milyon streama ulaşıp ve Youtube Music Charts verilerine göre Türkiye Top 100 listesinde ilk sıraya yerleşti.

Tüm dijital platformlarda bugün aynı anda satışa çıkan arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de “Harcandıkça” adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Söz ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi Ozan Bayraşa ’ya ait Simge’nin yeni şarkısı “Harcandıkça”nın klibini ve fotoğraflarını Seçkin Süngüç çekti. (YHM)