Ünlü manken Simge Ünal geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turladığı esnada gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan ünlü model, herşeyin yolunda gittiğini yakında tekrar defile için yurtdışına gideceğini belirtti. Gazetecilerin yaz tatili planını sorması üzerine Ünal, "Dubai'den yeni geldim. Orada 5 yıldızlı oteldeydim şimdi Türkiye'ye döndüm ve bu haftada çadır kampına gideceğim. Bakalım nasıl olacak bende merak ediyorum" dedi.