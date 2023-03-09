Başarılı model Simge Ünal geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde eksiklerini tamamlayan Ünal, Muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusu üzerine; "Böyle bir dönemde nasıl olabiliriz ki. İyi olamıyoruz maalesef. Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ama psikolojik olarak çok etkilendim. Geceleri hala uyuyamıyorum, hep bir korku var" dedi. Bir yandan da işlerine devam ettiğini belirten Ünal, yakında gelinlik defilesine Dubai’ye gideceğini söyledi.