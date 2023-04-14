Başarılı model Simge Ünal, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul’da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Ünal, mağaza çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Yakın zamanda tatile gideceğini ve o yüzden eksiklerini tamamladığını belirten Simge Ünal, gazetecilerin alışveriş ile ilgili ve Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan 200 bin TL'lik ayakkabıyı yurt dışına sorduracağı haberleri sorulması üzerine konuştu. Ünal; "parası olan verir diye düşünüyorum. Ama ben kendimi mutlu etmek için alırdım, kesinlikle vazgeçmezdim.“ dedi.