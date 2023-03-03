Alternatif sahnemizin iki başarılı ismi Simge Pınar ve Deniz Tekin, Gözünde Yaşıyorum parçasının Akustik yorumu için bir araya geldi. Duygusal ve şiirsel bir tonun hakim olduğu Gözünde Yaşıyorum Akustik, aynı zamanda Simge Pınar'ın önümüzdeki süreçte Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlamaya hazırlandığı akustik albümünden önceki son iki parçadan birisi. Sürpriz isimlerin de yer alacağı akustik albümden önce Simge Pınar, Geeva Flava grubundan da tanıdığımız Deniz Tekin ile harika bir uyum içerisinde Gözünde Yaşıyorum Akustik'i yeniden yorumluyor.