Beşiktaş aşkıyla bilinen Simge önceki akşam Turkcell Vadi’de Atlantis Yapım organizasyonu ile verdiği konserde sürpriz bir açıklama yaptı. ‘Aşkın Olayım’ şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılması için aldığı daveti kabul ettiğini söyledi…

Bütün yazı konser vererek geçirecek olan Simge sezonun ilk açık hava konserini dün Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’de verdi. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen konserde, enerjisi ve büyüleyici performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Simge, son döneme damga vuran, en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Liste başı hitleri ve güçlü sahne duruşuyla Türk müzik endüstrisinde ikon haline gelen Simge, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür ederek “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz” diyerek konserine hız kesmeden devam etti.

Simge, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi’yle özdeşleşen şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı aldığı tezahüratla arka arkaya iki defa söyledi. Simge “Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak öncelikle Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. ‘Aşkın Olayım’ hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi